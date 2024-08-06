ضبط 797 ألف سيجارة إلكترونية دون ترخيص في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية، بتهمة بيع وتخزين كميات ضخمة، بلغت 797 ألفاً و555 سيجارة إلكترونية، بدون ترخيص، مع التهرب الضريبي.

وصرح العقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، حول ملابسات هذه الواقعة، عن ورود معلومات بوجود فيلا في إمارة عجمان، تقوم ببيع وتخزين السجائر الإلكترونية.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وبالتواصل والتنسيق مع النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي، تمت مداهمة الموقع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية لعدة شركات، تعود ملكيتها إلى شخصين من الجنسية الآسيوية.

وبتفتيش المكان، عثر على 797 ألفاً و555 سيجارة إلكترونية مخزنة في خمس غرف في الفيلا، تحمل علامات تجارية لمئات الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية، كما تم ضبط المتهمين من الجنسية الآسيوية (م.ش.ن) في العقد الرابع من العمر، و (م.ش.ح) في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفهما وتحويلهما إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بكفاءة وخبرة رجال الشرطة، وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى الحذر من شراء البضائع من غير أماكن البيع المعتمدة، وعدم التردد في التبليغ عنها، مؤكداً أن شرطـة عجمان ستكون بالمرصاد، ومشيراً إلى خطورة التدخين على الصحة والسلامة.

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