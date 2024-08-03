تكريم شرطيين أنقذا امرأة من الغرق بمنطقة المارينا في دبي

المصدر: البيان

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كرم العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، بحضور نائبه العقيد علي النقبي، والمقدم علي حميد بن حرب الشامسي، رئيس قسم الأمن البحري، والرائد سعيد خليفة المزروعي، رئيس قسم المناوبة العامة، كلاً من العريف أمجد محمد البلوشي، والعريف خميس محمد العيسائي، من مرتب قسم الأمن البحري، وذلك لسرعة استجابتهما مع بلاغ طارئ وقيامهما بإنقاذ امرأة من الغرق بمنطقة المارينا في غضون 5 دقائق.

إشادة

وأشاد العميد سهيل بجهود العريف أمجد محمد البلوشي، والعريف خميس محمد العيسائي، وسرعة استجابتهما في إنقاذ حياة المرأة، أوروبية الجنسية، مُثمناً أدائهما المتميز الذي ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور، وسعيها الدائم في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وأكد العميد حسن سهيل أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع مُنتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع وسرعة الاستجابة مع البلاغات، مؤكداً أن الشجاعة والتضحية في سبيل الآخرين والمحافظة على حياتهم وسلامتهم تظل سمة ملازمة للعمل الشرطي ونهجاً ثابتاً في إعداد رجال الشرطة وتأهيلهم وتدريبهم على القيام بواجباتهم المهنية.

تفاصيل الواقعة

وأوضح العميد حسن سهيل أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بوجود امرأة في داخل مياه منطقة المارينا تستنجد وتقاوم الغرق، وفي غضون 5 دقائق من تلقي البلاغ، وصلت الدورية الأمنية البحرية، للعريفين البلوشي والعيسائي إلى المكان، وقاما بإنقاذ المرأة وتقديم المساعدة لها لحين وصول سيارة الإسعاف.

اتباع الارشادات

وحث العميد حسن سهيل، الراغبين في السباحة إلى التوجه للمناطق المختصة لذلك، واتباع تعليمات السلامة والإرشادات، وعدم النزول إلى البحر لمن لا يجيد السباحة، وعدم ترك الأطفال في الماء لوحدهم، وعدم السباحة خارج المساحة المخصصة، وعدم السباحة إلا بوجود مُنقذ، وارتداء الملابسة المناسبة للسباحة، وعدم السباحة تحت تأثير المواد المخدرة والكحول، وعدم المغامرة والتحدي، وعدم المزاح في الماء بين الأصدقاء، وعدم السباحة بعد تناول الطعام مباشرة، وعدم ممارسة السباحة بعد الغروب إلا في المناطق المخصصة لذلك والشواطئ الليلية.

جزيل الشكر

من جانبهما، تقدم المُكرمان بجزيل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي، تقديراً لهذه اللفتة الكريمة واهتمامها بكل منتسبيها ومتابعتها لعملهم ميدانياً، مؤكدان أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف لهما وحافز لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة وإسعاد الجمهور.

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