400 ألف درهم تعويضات لإهمال في صيانة «نظام الغاز المركزي»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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ألزمت محكمة أبوظبي مالك بناية و6 أشخاص بدفع مبلغ وقدره 400 ألف درهم لورثة رجل توفي نتيجة إهمال في صيانة «نظام غاز مركزي»، مع إلزامهم بدفع غرامات تراوحت ما بين 50 ألفاً إلى 200 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى وفاة شخص بسبب خطأ المشكو عليهم وإهمالهم وعدم احترازهم واتباعهم للقرارات والقوانين واللوائح وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وحرفتهم.

حيث تقاعس المشكو عليه الأول بصفته مالك البناية السكنية عن استخراج شهادة الإدارة العامة للدفاع المدني لصيانة نظام الغاز المركزي بالبناية. وقضت المحكمة الجزائية بإدانة المشكو عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، بجريمة التسبب بالخطأ في موت المجني عليه ومعاقبتهم بالغرامة وإلزامهم بأداء دية لورثة المتوفي، بما يعادل 200 ألف درهم.

وتوجه الورثة إلى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهم بأن يؤدوا بالتضامن تعويضاً للشاكين عن كافة الأضرار مبلغ 200 ألف درهم، ليصل بذلك إجمالي قيمة التعويضات إلى 400 ألف درهم.

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