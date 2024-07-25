حاول التهرب من دفع 51 ألف درهم «مخالفات» فنقلتها المحكمة إلى ملفه المروري

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً بنقل جميع المخالفات التي ارتكبها شخص من جراء حادث مروري، والتي وصلت إلى 51 ألف درهم، إلى الرمز المروري الخاص به.

وقال الشاكي شارحاً دعواه إن المشكو عليه، قام بقيادة المركبة الخاصة به وتسبب في تجاوز إشارة حمراء واصطدام بسيارة أخرى، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، تسبب في حجز السيارة المملوكة للشاكي، لحين سداد غرامة فك حجز السيارة والإشارة الحمراء.

وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الحكم الجزائي، وصورة من سند ملكية المركبة، وصورة من تفاصيل استعلام المخالفات المرورية الفرعية. وأوضح في دعواه أنه بسبب الرعونة في تصرفات المشكو عليه فإنه ترتب على المركبة موضوع الدعوى مخالفة بقيمة 1000 درهم وقيمة فك حجز المركبة 50 ألف درهم، والتمس الاستعجال والإحالة حتى لا يتم بيع المركبة الثقيلة الخاصة به موضوع الدعوى.

وحضر المشكو عليه من السجن، وطلب رفض طلبات الشاكي جملة وتفصيلاً، موضحاً أن الشاكي ساهم في الضرر؛ نظراً لأنه قام بإعطائه المركبة، وأنه يجب عليه سداد قيمة مخالفة قطع إشارة المرور وما يترتب عليها من فك الحجز 50 ألف درهم، وقرر أن مخالفة قطع إشارة المرور وما ترتب عليها عوقب عليها بالحبس، وأنه ما زال حبيس السجن على ذمة القضية الجزائية.

وأحالت المحكمة جميع المخالفات المرتكبة باسم المشكو عليه على رمزه المروري.

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