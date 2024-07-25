حبس قائد مركبة ثقيلة وإلزامه بدفع 436 ألف درهم لـ«تجاوز إشارة حمراء»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قضت محكمة بني ياس بإدانة متهم بالقيادة بدون رخصة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتسبب في وفاة شخصين وألزمته بأداء دية لورثة المجني عليهما، بما يعادل 400 ألف درهم، والحبس لمدة شهرين والغرامة 30 ألف درهم عن جرائم التسبب بالوفاة والإصابة والإتلاف وقيادة مركبة تحت تأثير الإرهاق.

قانون

كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف درهم عن جريمة قيادة مركبة دون رخصة قيادة، والغرامة ألف درهم عن جريمة استعمال مركبة دون إذن مالكها وإفهامه الكفارة الشرعية وإلزامه بالرسوم القضائية.

أوراق

وبحسب أوراق القضية فقد تسبب المتهم أثناء قيادة مركبة ثقيلة في حادث مروري جسيم، نتج عن إهماله وعدم انتباهه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قام بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مما أدى إلى وقوع الحادث، تمثل في اصطدامه بحافلة نقل كانت تسير على الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين، فضلاً عن تلفيات في الحافلة ما جعلها غير صالحة للاستعمال، ليتبين من خلال إجراءات التحقيق أن المتهم لا يمتلك رخصة قيادة للمركبات الثقيلة، وأنه استعمل المركبة، بغير إذن وموافقة مالكها.

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