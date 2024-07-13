شرطة الفجيرة: احتراق شاحنتين في حادث مروري نتج عنه وفاة وإصابة

المصدر:
  • الفجيرة ــ البيان
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أعلنت شرطة الفجيرة عن وقوع حادث تصادم بين شاحنة وصهريج مجاري عصر اليوم السبت، نتج عنه احتراق الشاحنتين بسبب قطع إحداهما الإشارة الضوئية.

 نتج عن الحادث وفاة أحد الـسائقين، وإصابة السائق الآخر بإصابات متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى، وجاري إنهاء كافة الاجراءات وإحالتها إلى الجهة المختصة.

 

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