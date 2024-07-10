320 ألف درهم دية وتعويض لورثة عامل توفي بصعق كهربائي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام ورثة عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبوا فيها بإلزام مقاولَيْن بأن يؤديا لهما مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بعد الحادث الذي تعرض له موروثهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض عامل خلال قيامه بمهام عمله، المتمثلة في تعديل السقف الخاص بغرفة الكهرباء، إلى حادث صعق كهربائي أدى إلى وفاته، وذلك نتيجة عدم اتخاذ المقاولين كافة إجراءات ووسائل الأمن والسلامة اللازمة.

وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليهما في القضية الجزائية عن تهمة تسببهما بخطئهما في وفاة العامل، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وعدم التزامهما بالإشراف والتفتيش الكافي، وسمحا له بالعمل، ولم يقوما بتزويده بوسائل الوقاية المناسبة التي تتفق مع طبيعة عمله، الأمر الذي أدى إلى إصابته ووفاته أثناء تأديته لعمله.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للورثة مبلغ 120 ألف درهم تصرف بالتساوي على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المشكو عليهما بالرسوم والمصاريف، وعليه فإن الورثة سيحصلون على مبلغ 320 ألف درهم عبارة عن 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية، و120 ألف درهم قيمة التعويض.

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