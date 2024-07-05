حبس وتغريم شاب استولى على أموال بطرق احتيالية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شاب أن يرد لها مبلغ 12500 درهم أخذها منها بطريق احتيالية، وبإلزامه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبالرسوم والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة الظفرة الابتدائية، إلى تمكن المشكو عليه من الاستيلاء على مبلغ الشاكية وقدره 12500 درهم باستعمال طرق احتيالية، تمثلت في قيام الشاب بنشر إعلان عبر الإنترنت، يدعي فيه وجود فرصة عمل في شركته، على إثره تواصلت الفتاة معه من خلال رقم الهاتف الموجود على الإعلان.

حيث تبين أن الرقم يعمل فقط من خلال برنامج «الواتساب». حينها أبلغها الشاب أن الشركة توفر لموظفيها منتجات يتولون من خلالها مهام الترويج لها وبيعها، وطلب منها في المقابل فتح حساب لدى الشركة، وإيداع مبلغ وقدره 12500 درهم، هي عبارة عن رسوم بيع منتجات سيتم تحويلها إليها فحولت المبالغ المالية.

بعد ذلك قام المشكو عليه بإضافة مبلغ على حسابها في الشركة ليصل مجموع المبالغ الموجودة في حسابها إلى 60 ألف درهم وعندما طلبت المبلغ طلب منها دفع رسم الفائدة نسبة 10 % خلال ساعتين أو سيتم سحب المبلغ كاملاً، فاكتشفت أنه تم الاحتيال عليها، لتتقدم ببلاغ للنيابة العامة. وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي مبلغاً وقدرة 12500 درهم للشاكية.

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