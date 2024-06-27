تغريم شخص 60 ألف درهم أساء لمالك شركة عبر «سناب شات»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بأن يؤدي تعويضاً لمالك شركة بمبلغ 60 ألف درهم، بعدما ثبت إدانة الأول بتهم نشر مقاطع بقصد الإضرار بالثاني، وسبه بما يخدش شرفه واعتباره عبر برنامج «سناب شات».

وكان مالك الشركة أقام دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص بدفع مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرض لها، نتيجة أفعاله وسوء صنيعه تجاهه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه، بنشر معلومات عبر موقعة في تطبيق «سناب شات»، تفيد بأن الأدوية البيطرية التي تم نشرها من خلال حساب الشاكي مقلدة وغير أصلية، رغم أنه يعمل بشكل نظامي وقانوني، وهو الأمر الذي دعا بالشاكي إلى فتح بلاغ حول الواقعة، تم على أثرها إدانة المشكو عليه، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن المادة 292 من القانون سالف الذكر، تقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكي بمبلغ 60 ألف درهم.

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