السيطرة على حريق بمستودع في رأس الخور بدبي

المصدر: البيان

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تمكن الدفاع المدني في دبي من إخماد حريق بمستودع أقمشة في منطقة رأس الخور الصناعية اليوم "الأربعاء"

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني قد تلقت في تمام الساعة 10:13 صباحاً بلاغاً يفيد بوجود حريق في منطقة رأس الخور الصناعية، وعليه تم انتقال مركز إطفاء ند الشبا كمستجيب أول بجهة الاختصاص، محققاً زمن استجابة مقداره 5 دقائق.



وتبين أن الحادث عبارة عن حريق متوسط في مستودع أقمشة وعليه تم تحريك مركز إطفاء الراشدية ومركز اطفاء القوز لتقديم الدعم والاسناد، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.

وأفاد القائد الميداني بالحادث بأنه تمت السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات، وخضع الحريق لعمليات التبريد، ومن ثم تسليم الموقع لجهة الاختصاص حسب الإجراءات المتبعة.

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