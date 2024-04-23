الإفراج عن 200 نزيل سدد متبرعون مديونياتهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أفرجت دائرة القضاء في أبوظبي عن 200 نزيل من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المعسرين مالياً، بعد سداد المديونيات المتوجبة عليهم، من خلال مساهمة عدد من المتبرعين الذين تكفلوا بدفع المبالغ المترتبة على نزلاء من مواطنين ومقيمين متعثرين في قضايا مالية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بتعزيز المبادرات المجتمعية التي تعد ضمن سلسلة من المساعدات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، وامتداداً لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء والعمل الإنساني والخيري.

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