استثمار في شراء وبيع جملين يقود صديقين إلى المحكمة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بالحكم بإلزام صديقه 122 ألف درهم.

وقال شارحاً دعواه إنه قام بتسليم المشكو عليه 122 ألف درهم على دفعتين بقصد الاتجار في الجمال والدخول في السباقات، مشيراً إلى أن المشكو عليه أبلغه بأنه اشترى اثنين من الجمال وباع الأول بـ800 ألف درهم، إلا أنه لم يقم بالرد على اتصالاته ولم يرد المبلغ وتسليمه الأرباح من قيمة البيع.

وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة هذه الدعوى لمطالبة المشكو عليه برد المبالغ المسلمة له.

ورد المشكو عليه على الدعوى بمذكرة، أنكر فيها تسلمه المبلغ، موضحاً أنه تسلم فقط 12 ألف درهم واشترى جملين ليحاول إعادة بيعهما إلا أنه لم يستطع ويمكن للشاكي تسلمهما وطلب رفض الدعوى.

وقدم الشاكي بدوره مذكرة صمم فيها على الطلبات وطلب احتياطاً سماع شهادة الشهود، فاستمعت المحكمة إلى إفادتهم التي أكدت أقوال الشاكي.

وقالت المحكمة إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية، عن تهمة اختلاس المبلغ المملوك للشاكي، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلق به.

وأوضح أن الثابت من الأوراق خلوها مما يشير إلى التزام المشكو عليه، رد المبلغ للشاكي، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكي طلبه والحكم بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له 122 ألف درهم.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي 122 ألف درهم وألزمته الرسوم والمصاريف.

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