شرطة دبي تضبط حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز

المصدر: دبي - البيان :

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حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر نقل اسطوانات الغاز بالمركبات الخاصة بنقل الأفراد والمركبات غير المرخصة التي لا تحمل لوحات إرشادية، نظرا لما تشكله عملية نقل اسطوانات الغاز بصورة عشوائية من خطر بالغ على مستخدمي الطرق، وتسببها في كارثة إنسانية حال تعرض المركبة لأي حادث مروري على الطريق، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار تلك الاسطوانات.

وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الفرق الأمنية في الإدارة قامت بضبط حافلة ركاب محملة باسطوانات غاز غير مرخصة بإحدى مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن ضبط الحافلة يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها لضبط الباعة الجائلين، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، والقضاء على كافة المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.

وشدد العميد علي الشامسي على ضرورة التقيد بالقانون وعدم تجاوزه والالتزام بشروط نقل اسطوانات الغاز وتوزيعها وفق الضوابط المعتمدة وبطريقة آمنة، وأن يكون للمركبة لون مخصص وذات سقف مفتوح وأن تحمل علامات تحذيرية وإرشادية تنبه مستخدمي الطرق باحتوائها مواد خطرة قابلة للاشتعال مع توفر اسطوانة إطفاء الحريق داخل هذه المركبات والحرص على صيانتها دوريا.

ومن جانبه ناشد المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الجمهور بشراء الاسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، وإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لاسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، مشيراً إلى أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي كافة الأماكن بالتعاون مع الشركاء.

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