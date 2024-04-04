جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ 3 أشخاص علقوا على ارتفاع 4000 قدم

المصدر: البيان

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نجح قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة في إنقاذ 3 أشخاص من الجنسية الأوروبية علقوا في إحدى المناطق الجبلية الوعرة بالإمارة دون أن يتعرضوا لأية إصابات تذكر .

وأفاد المقدم طيار عبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة أن بلاغا ورد للقسم من غرفة العمليات يفيد بوجود 3 أشخاص عالقين على إرتفاع 4000 قدم في إحدى المناطق الجبلية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لرأس الخيمة .

وأضاف أنه تم تحريك إحدى طائرات القسم العمودية إلى الموقع وتم نقلهم إلى مقر القسم قبل تسليمهم لجهات الاختصاص ، مؤكدا على أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به قسم جناح شرطة رأس الخيمة ومنتسبيه في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة ومد يد العون والمساعدة لهم بالرغم من المخاطر التي تحيط بعمليات الإنقاذ في بعض الأحيان .

وأكد المقدم الشحي على ضرورة اتباع مرتادي المناطق الجبلية كافة التدابير الوقائية والالتزام بالإرشادات الهادفة لضمان سلامتهم والحيلولة دون تعرضهم للمخاطر خلال ممارستهم لهواياتهم في تسلق الجبال أو المسير فيها مع الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن الوعرة التي تشكل خطرا يتهدد سلامتهم .

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