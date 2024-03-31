شرطة أم القيوين تضبط مركبات تجمهر سائقوها وتسابقوا بطيش وتهور

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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ضبطت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، عدداً من المركبات التي قام سائقوها بالتجمهر والقيادة بطيش وتهور على شارع الإمارات، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وتهيب شرطة أم القيوين سائقي المركبات وكافة مستخدمي الطرق إلى الإلتزام بالقوانين واتباع أنظمة السير والمرور، وعدم التهور على الطرقات تفادياً لوقوع أي حوادث مرورية وحفاظاً على الأرواح والممتلكات .

وحذرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، السائقين غير الملتزمين، ودعتهم إلى ضرورة التقيد بقوانين السير المرورية، كما أنها ستتخذ أشد العقوبات والإجراءات ضد المستهترين بسلامة مستخدمي الطرق .

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