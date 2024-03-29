شرطة أبوظبي: دوريات أمنية نسائية على مدار الساعة لتعزيز الأمن والسلامة

المصدر: البيان

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تتعامل دوريات الشرطة النسائية بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، بمهنية وحرفية عالية مع البلاغات تطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي وجهودها في تعزيز الأمن والأمان وتحقيق أمن الطرق واسعاد المجتمع والاستجابة الفعالة والجاهزية لحماية الإمارة وتحقيق الريادة المؤسسية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية .

وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن عناصر الدوريات من النساء يأخذن بعين الاعتبار خصوصية المجتمع بما يعزز استقراره، ويحرصن على التواصل بمهارات عالية في الدعم والاسناد كمستجيب ثاني للبلاغات الأمنية والمرورية وضبط المخالفين ومراقبة وتنظيم حركة السير في الاختناقات المرورية والمشاركة في تأمين الفعاليات والمناسبات الرسمية .

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تمكين المرأة في العمل الشرطي، ودعم جهودها في بناء الوطن، والارتقاء بالخدمات الشرطية، ضمن منظومة تحقيق الأمن بمفهومه الشامل والحديث لافتاً إلى انطباع النساء والأطفال الإيجابي والمريح بتواجد الدوريات النسائية في توفير الشعور بالطمـأنينة والأمن خصوصاً عند حل الخلافات الأسرية والاهتمام في أداء ادوراهن خلال العمل الميداني وذلك دعماً لمهام الدوريات الاعتيادية.

وأوضح أن العناصر النسائية في شرطة أبوظبي حققن نجاحا كبيرا ومتميزا من خلال أداء مختلف المهام في دوريات الشرطة النسائية ومن ابرزها تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرقات في إمارة أبوظبي والمشاركة في مبادرات نشر الإيجابية المرورية واسعاد المجتمع والتي تنفذها دوريات السعادة والمشاركة بدور رئيسي وريادي في تأمين المناسبات الوطنية والاحتفالية .

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