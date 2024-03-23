شرطة دبي تضبط 47 بائعاً متجولاً منذ بداية رمضان

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، 47 بائعاً متجولاً.

كما ضبطت عدداً من المركبات المستخدمة في بيع الخضراوات والفواكه المخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، وذلك منذ بداية الشهر الفضيل.

وقال المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن ضبط البائعين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها منذ بداية شهر رمضان.

وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، إلى جانب تشويه المظهر العام عبر عرض مجموعة من المنتجات في الطرقات والأزقة.

مبيناً أن الجهود تأتي في إطار القضاء على كل المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع. وأوضح المقدم الأميري، أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وبالقرب مساكنهم، داعياً الجمهور إلى عدم شراء الخضراوات من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز