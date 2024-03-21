الفصل الثالث ينطلق 15 أبريل بمدارس خاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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منحت مدارس خاصة في أبوظبي تدرس المنهاج الأجنبي طلابها إجازة الربيع اعتباراً من اليوم وحتى 14 أبريل المقبل، وذلك بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني وإتمام الاختبارات الخاصة به، ووفق تقويم المدارس وأيام «التمدرس» البالغ 185 يوماً والمعتمد من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

ووفق التقويم فإن الفصل الدراسي الثالث سينطلق بدوام الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية 15 أبريل المقبل، وسيكون تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج في الفترة من 22 حتى 26 من الشهر نفسه، فيما ستُجرى الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثالث وللعام الدراسي من 5 وإلى 21 يوليو المقبل، مع الأخذ في الاعتبار فروقات بين مدارس وأخرى في مواعيد الانتهاء تلامس الأسبوع، حيث ستنتهي مدارس من اختبارات الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام قبل 15 يونيو المقبل، والمتوقع قبل عيد الأضحى المبارك، بينما ستواصل مدارس نشاطها وامتحاناتها حتى 21 يونيو، وسط مطالبات من أولياء الأمور بسرعة نهاية الاختبارات وتدشين الإجازة السنوية قبل 14 يونيو.

في السياق أكد مسؤولون تربويون أن إجازة الربيع متفاوتة بين المدارس الخاصة والدولية، حيث إن البعض منها يكتفي بمنح طلابه أسبوعين فقط، على غرار منح طلابه أسبوع إجازة خلال الفصل الدراسي الأول المنتهي، بينما تمنح مدارس أخرى 3 أسابيع وهي التي لم يحصل طلابها على إجازة أسبوع خلال الفصل الدراسي الأول المنتهي.

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