وفاة طفل آسيوي سقط من الطابق الـ 20 بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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توفي طفل آسيوي (4 سنوات)، في منطقة القاسمية بالشارقة، إثر سقوطه من الطابق الـ20 في إحدى البنايات، وذلك بعد تسلقه نافذة غرفته، دون أن ينتبه له أحد من أسرته.

وأوضح اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، أن غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت بلاغاً في الرابعة عصر الثلاثاء الماضي، يفيد بسقوط طفل من نافذة شقة بالدور الـ20 في إحدى البنايات، تقطنها أسرة آسيوية، ووفاته في الحال.

معاينة

وأضاف أنه على الفور تحركت الشرطة لموقع الحادث، لتجد أجزاء من جسم الطفل متناثرة على الأرض، مشيراً إلى أنه تمت معاينة الحادث، ورفع آثاره، ونقل جثمان الطفل المتوفى.

وقال اللواء الشامسي، عند سؤال والدته، أفادت بأن ابنها وقع من النافذة بالشقة التي يقيمون فيها، وكانت داخل المطبخ أثناء الواقعة، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر إهمال جسيم للأسرة نتيجة عدم الانتباه إلى طفلها، وكذلك وضع سرير الطفل في مكان خاطئ بالغرفة، لافتاً إلى أهمية انتباه الأسر للأطفال، وعدم تركهم بمفردهم مهما كانت الظروف، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بشأن سلامة الأبناء، خصوصاً في البنايات والأماكن المرتفعة، واتباع تعليمات السلامة والأمان ومتابعة الأطفال بصورة دقيقة لحمايتهم من حوادث السقوط. تجنباً للمخاطر.

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