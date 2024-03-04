السجن المؤبد لموزع مواد مخدرة عبر «الواتساب»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أصدرت دائرة الجنايات الكبرى في محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً بالسجن المؤبد على متهم، أدين بترويج المواد المخدرة وبيعها وتسليهما عن طريق توزيعها في أماكن متفرقة، وإرسال إحداثياتها إلى الأشخاص المتعاطين عبر برنامج «الواتساب».

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بحيازة المتهم مخدر «الكوكايين» بقصد الترويج له، فتم ضبطه وبحوزته عدة أنواع من هذه السموم، في مقر إقامته، كما تم ضبط متهم ثان برفقته.

وأمام هيئة المحكمة، أكد محامي المتهم الثاني، أنه لم يتم ضبط موكله، حال بيع المادة المخدرة والمؤثر العقلي أو ترويجها لمتعاطيها، ولم يضبط معه ثمة أدوات تجزئة المادة المخدرة والمؤثرات العقلية، أو توزيعها.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت للمحكمة من أدلة الثبوت في الدعوى، التي جاءت جميعها موضع اطمئنانها وثقتها، فقد استقر في عقيدة المحكمة ووجدانها من ارتكاب المتهم الأول لجريمتين، حيازة المواد المخدرة، بقصد الاتجار والترويج بين المتعاطين لها بالدولة، لصالح طرف آخر خارج الدولة، والذي سلم المتهم الأول مرتين كمية من المواد المخدرة، داخل الدولة، عن طريق إحداثيات المواقع داخل الدولة، كما سلمه هاتفاً يستخدمه في إرسال إحداثيات مواقع وضع المواد المخدرة إلى متعاطيها، مقابل فائدة عائدة عليه، قدرها 1000 دولار في المرة الواحدة. كما حكمت المحكمة بتبرئة المتهم الثاني.

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