«جمارك دبي» تحبط تهريب 26.45 كيلوغراماً من «الماريجوانا»

المصدر: دبي – البيان

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أحبط ضباط تفتيش جمارك دبي تهريب 26.45 كيلوغراماً من «الماريجوانا» داخل شحنتي أكياس من «البصل الأحمر» قادمة من دولة أفريقية.

ومنذ لحظة وصول الشحنة الأولى عبر الشحن الجوي، وبتحليل مسبق ومستمر في عمليات التهريب السابقة، اشتبه ضباط تفتيش جمارك دبي بالشحنة، حيث تم إخضاعها للفحص الدقيق بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليتبين وجود كثافات مختلفة.

وبتفتيش الشحنة اكتشف الضباط أنها تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة تزن 14.85 كيلوغراماً، وبعد مرور عدة ساعات، كانت الشحنة الأخرى في جدول الرحلات القادمة من الدولة الأفريقية نفسها، وبنفس وصف البضاعة المضبوطة «أكياس البصل الأحمر»، ولكن باختلاف اسم المصدّر والتوقيت الزمني، وعند فحص الشحنة أثناء وصولها تم تمريرها بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليكتشف ضباط جمارك دبي أنها تحتوى على مادة الماريجوانا المخدرة وبوزن 11.6 كيلوغراماً.

فك الرموز

وقال محمد عبدالله السويدي، مدير أول مركز جمارك قرية الشحن في جمارك دبي: «يعكس فك رموز ضبطية الماريجوانا من قبل ضباط التفتيش المؤهلين وأصحاب الخبرات المتراكمة ما وصلت إليه جمارك دبي من قدرات فائقة في حماية منافذ الإمارة الجمركية من تهريب المواد الممنوعة والمقيدة، حيث نجح ضباط التفتيش بالإدارة بعد الاشتباه في الشحنتين في تحليل بياناتهما وتمريرهما على أجهزة الفحص الدقيق لكشف المحتويات، التي أظهرت كثافات معينة في عدة أكياس ضمن الشحنتين ليتم تحديد هذه الأكياس وتفتيشها تفتيشاً يدوياً دقيقاً، ليتبين وجود مادة الماريجوانا المخدرة، حيث تم التعامل مع الشحنتين والمواد المخدرة ومحضر الضبط وفق القواعد المتبعة في هذه الحالة مع شركائنا الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي».

من جانبه، قال عمر المري، مدير أول مركز تفتيش جمارك بريد الإمارات، إن مهارة مفتشي جمارك دبي وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ وولاء تجاه الوطن، وحرصهم على تأمين منافذ إمارة دبي أسهم بشكل مباشر في ضبط العديد من المواد الممنوعة وإحباط العديد من عمليات التهريب التي تضر بصحة وسلامة المجتمع واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى جهودهم في تسهيل العمليات التجارية والبضائع عبر الشحن الجوي.

ريادة جمركية

وحرصت جمارك دبي على تأهيل وتدريب كوادرها البشرية بدوراتها التدريبية التخصصية لضباط التفتيش للكشف عن أحدث أساليب التهريب المستخدمة من المهربين في تمرير الممنوعات، سواء القادمة عبر الشحنات المختلفة أو مع المسافرين، حيث تنوعت أساليب التهريب وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة وحرفية لتمرير الممنوعات، إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة ضباط جمارك دبي في كشف مثل هذه الأساليب، الذين يبذلون جهوداً مضاعفة لحماية منافذ إمارة دبي من المواد المحظورة أو المقيدة.

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