شرطة رأس الخيمة تنقذ 7 آسيويين ضلوا طريقهم بوادي شحّة

المصدر: البيان

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أنقذت فرق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في قسم البحث والإنقاذ، وقسم جناح الجو، 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية، ضلوا طريقهم بوادي شحّة برأس الخيمة، بعد أن تعرض أحدهم إلى حالة إجهاد وإعياء ثم فقدان للوعي.

وقال الرائد عبد الله عبد الرحمن السامان رئيس قسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد بلاغ إلى عمليات شرطة رأس الخيمة، يفيد بوجود 7 أشخاص عالقين بوادي شحة، وعلى الفور تم تحريك طاقم من عناصر وآليات قسم البحث والإنقاذ، إلى موقع البلاغ، حيث تم البحث عليهم وتحديد موقعهم الجغرافي ليتم العثور عليهم متوغلين في منطقة شديدة الوعورة بوادي شحة، مما أضطر رجال بحث وإنقاذ شرطة رأس الخيمة، إلى المشي سيراً على الأقدام والوصول إلى موقعهم شديد الوعورة، ونقل أحدهم بواسطة "نقالة" نتيجة إصابته بالإغماء وفقدان الوعي، في الوقت الذي كان قد تم الإستعانة خلاله بمروحية شرطة رأس الخيمة، وتحديد موقع مناسب في الوادي لهبوط المروحية، ونقل المُصاب إلى إحدى مستشفيات الإمارة، لتلقي الرعاية اللازمة، فيما كانت حالة البقية جيدة ومستقرة، فتم تقديم بعض الإسعافات الأولية لهم ومن ثم نقلهم إلى نقطة تجمعهم عند مركباتهم في مدخل الوادي.

وأهابت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع، بتجنب ارتياد المناطق الوعرة في المناطق الجبلية والأودية حفاظا على أمنهم وسلامة أرواحهم، مناشدة بضرورة إخطار الجهات المعنية قبل البدء والشروع في الرحلات الترفيهية بين الجبال والوديان، والتعريف بالوجهات للوصول إليهم في أقصر مدة زمنية ممكنة، في حال وقوع أي طارئ لا سمح الله، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيزاً لجهود إستراتيجية وزارة الداخلية في تحقيق الاستعداد والجاهزية في إدارة الأزمات والكوارث، والاتصال على رقم الطوارئ في حال الضرورة 999 وللحالات الغير طارئة على الرقم 901 .

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