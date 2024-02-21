5324 مهمة نفذتها «نقل وإنقاذ» بشرطة دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد العقيد خالد إبراهيم محمد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، تميز فرق الإنقاذ بالكفاءة وسرعة الاستجابة، موضحاً أن الإدارة أنجزت وبكفاءة عالية 5324 مهمة خلال العام الماضي، تنوعت بين الاستجابة لـ 276 حادثاً برياً و91 حادثاً بليغاً، بالإضافة إلى التعامل مع 38 حالة وفاة وإجراء 130 عملية إطفاء حريق، وعدد 859 مهمة فتح أبواب (مصاعد ومنازل وسيارات)، وإخراج السيارات المعطلة أو العالقة في الرمال، بإجمالي 990 سيارة ـ وتأمين 406 فعاليات.

متوسط استجابة

وقال إن المستهدف لمتوسط زمن الاستجابة للحوادث البرية (6.6 دقائق) من لحظة استلام البلاغ من غرفة القيادة والسيطرة حتى وصول أول دورية إنقاذ لموقع الحادث، وبلغ عدد الأخطاء المسجلة في أداء المهام خلال العام الماضي 2023 صفراً.

عوامل نجاح

وأكد أن من أهم العوامل في نجاح مهام عمليات الإنقاذ الحرجة (الوقت/الخبرة/والحرفية)، مشدداً على أن كل ثانية تكون حاسمة في إنقاذ الأرواح وتفادي الخسائر.

وتطرق إلى أن الخبرات الدولية التي اكتسبها فريق البحث والإنقاذ بشرطة دبي خلال مشاركته في منافسات «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024» كجزء من فرق الإنقاذ الإماراتي التي شاركت في العديد من عمليات الإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية الكبرى حول العالم.

وأكد أهمية الوعي العام من قبل الجمهور والتعاون مع فرق الإنقاذ لتقليل المخاطر وحماية الأرواح، مشيراً إلى أن التزام المجتمع يلعب دوراً كبيراً في دعم جهود الإنقاذ، مشيراً إلى أهمية تحلي أفراد المجتمع بالصبر أثناء قيام فريق الإنقاذ بأداء مهامهم عند حالات الطوارئ المختلفة، خاصة أثناء الأحوال الجوية كتلك التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي.

مخاطر

وعن المخاطر التي يواجهها رجال الإنقاذ أثناء تأدية مهامهم، أشار إلى واقعة حادث حريق مركز القبائل بمنطقة العوير، تقدم قائد الفريق ورجال الإنقاذ بتقييم الحادث كخطوة استكشافية قبل الدخول والتعامل مع الحادث، حيث أمر قائد الفريق بالانسحاب فوراً وما هي إلا دقائق معدودة حتى انهار سقف المبنى، لافتاً إلى أهمية الخبرة والحدس لدى رجال الإنقاذ، والتي يتم اكتسابها من خلال التجارب وأداء المهام.

كما لفت إلى الدور الهام الذي تلعبه بطولات الإنقاذ في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لمواجهة الأزمات والكوارث، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه بطولات الإنقاذ أيضاً في توحيد مفهوم معايير عمليات الإنقاذ لجميع فرق الإنقاذ على مستوى العالم.

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