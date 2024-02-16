محاكم دبي تنهي بالصلح نزاعات بـ 4.8 مليارات درهم في 2023

المصدر: دبي - رامي عايش

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أنجزت محاكم دبي، ممثلة بمركز التسوية الودية للمنازعات، اتفاقيات صلح بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و774 ألف درهم العام الماضي، بزيادة 75 % في عدد الاتفاقيات قياساً بالعام 2022.

وقال عيسى بن تميم، مدير إدارة المركز، إن المركز حريص على تعزيز ثقافة التسوية والصلح وحل النزاعات بطرق سلمية، بما يحقق العدالة للمتنازعين من الأفراد والشركات، وإن النتائج المذكورة تؤكد نجاح الجهود المبذولة لترسيخ القضاء البديل بعيداً عن مسار التقاضي التقليدي الذي تحتاج إجراءاته وقتاً وجهداً من طرف المحاكم المختصة، ولما يحقق السرعة في الإنجاز والرضا للمتنازعين.

وأضاف أن المركز أنهى بالصلح العام الماضي 2531 نزاعاً، وأصدر 3266 قراراً يقضي بإنهاء الخصومة في النزاعات، وإنهاء 910 نزاعات خبرة بعد إيداع التقرير المناسب، لافتاً إلى ارتفاع نسبة القيد 41% عن العام 2022، «مما يؤكد زيادة إقبال الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التسوية والصلح كوسيلة فعالة لحل النزاعات».

وتابع: «تم التوصل إلى اتفاق في متوسط 16 يوماً من تاريخ دعوة أطراف النزاع للتسوية والصلح، كما تم تنفيذ 598 طلب اعتماد لاتفاقيات الصلح بمعدل يوم واحد فقط، ما أسهم في تسريع حل النزاعات وتحقيق العدالة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين لتصل إلى 98 %. وبالنسبة للتحول الرقمي، بيّن بن تميم أنه تم تحقيق نسبة 100 % في اعتماد اتفاقيات الصلح بواسطة التوقيع الرقمي من جميع أطراف المنازعة، وهو «ما سهل وسرع عملية التسوية، وحقق فعالية أكبر في إدارة النزاعات، ووفر وسيلة آمنة وموثوقة لتأكيد موافقة الأطراف المتنازعة على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكل قانوني».

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