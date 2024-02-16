مكتب محاماة يكسب دعوى قضائية بنصف مليون درهم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أقام مكتب محاماة دعوى قضائية، يطالب فيها إلزام شركة ومالكها بأن يؤديا له مبلغ 500 ألف درهم، وبتعويض قدره 100 ألف درهم.

ونظرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في القضية التي أبرم فيها مكتب المحاماة اتفاقاً مع المشكو عليه، بموجبه يقوم المكتب بتمثيل المشكو عليه الأول، بصفته مالك المشكو عليها الثانية في دعوى تجارية، لقاء مليون درهم.

وأوضح المكتب أن المشكو عليه الأول سدد 500 ألف درهم بحسب الاتفاق، على أن يتم سداد باقي قيمة الأتعاب بعد صدور الحكم الابتدائي، لكن المشكو عليهما أخلا بدفع باقي المبلغ.

وقالت المحكمة إنه وفقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، يحق للمحامي تقاضي أتعاب عما يقوم به في حدود وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من مصروفات تقتضيها القضايا.

وأضافت: تبيّن أن المكتب «المشتكي» اتفق مع المشكو عليه الأول على أتعاب محاماة وأخلَّ بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للمكتب «المشتكي» 500 ألف درهم، وتعويضاً عن الأضرار بـ30 ألف درهم.

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