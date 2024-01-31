شرطة الشارقة تحبط عملية سرقة وتهريب ذهب بقيمة 800 ألف درهم

المصدر: البيان

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تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة شرطة المنطقة الشرقية من إحباط عملية سرقة وتهريب تعود لتشكيل عصابي، قاموا بسرقة مجوهرات بقيمة (800 ألف) درهم؛ تمهيداً لتهريبه إلى الخارج عبر أحد المنافذ في الدولة.

وتفصيلاً: ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد المحال التجارية لبيع الذهب في مدينة خورفكان يفيد بتعرض المحل للسرقة من قبل مجموعة إجرامية في ساعات متأخرة من الليل، وعلى الفور توجهت عناصر التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، وعليه تم تشكيل فريق أمني للتحري وجمع المعلومات عن مرتكبي الجريمة، وبعد عمليات البحث والتحري المتواصلة تمكن الفريق الأمني في الساعات الأولى من تلقي البلاغ من تحديد هويات التشكيل العصابي،

وبجهود عناصر الشرطة المكثفة؛ تم العثور على الذهب المسروق في إحدى حاويات الشحن في أحد منافذ الدولة؛ تمهيداً لنقله إلى الخارج، وجاري العمل على ضبط أفراد العصابة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتدعو شرطة الشارقة الجميع من أفراد وأصحاب المنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بتأمين منشآتهم بأنظمة الرقابة الأمنية، وضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول الاعتداء على حقوق الآخرين أو تهديد استقرار المجتمع عبر الرقم /999/ المخصص للحالات الطارئة، مؤكدة أنها ستتعامل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن المواطنيـن والمقيميـن وسلامـتهم.

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