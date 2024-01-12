شرطة عجمان تعيد طفلاً مفقوداً لذويه في غضون ساعات

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، طفلاً يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً لوالديه في غضون ساعات، بعد فقدانه في إمارة عجمان، وقال النقيب أحمد زعل الرميثي مدير فرع التحقيق بمركز الجرف الشامل، إن بلاغاً ورد إلى مركز من ذوي الطفل من الأشخاص يفيد بفقدان ولدهم بعد خروجه من المنزل في ساعات مبكرة من الصباح، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة المجتمعية والتحريات للبحث عن الطفل.

وبالبحث والتحري تم العثور على الطفل في غضون ساعات، ليتبين أن الطفل خرج في ساعات الفجر من منزل ذويه، وعليه تم التواصل مع والد الطفل وإبلاغه بعثورهم على الطفل، وهو بصحة وعافية برفقة فريق الدعم الاجتماعي.

فرحة

بفرحة غامرة تسلمت العائلة الطفل من الشرطة، شاكرين للشرطة جهودهم بالعثور على الطفل وإعادته إلى حضن والديه، كما تعهدت عائلته بالانتباه له ورعايته.

ودعا رئيس مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة الجرف الشامل الأهالي إلى أخذ مزيد من الحيطة والحذر تجاه أبنائهم، وإغلاق الأبواب بإحكام لضمان عدم خروج أطفالهم في حال انشغالهم، متمنياً السلامة للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز