51 حادثاً مرورياً في دبي بسبب الضباب

المصدر: دبي - البيان

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تلقـت إدارة مركـز القيـادة والسـيطرة فـي الإدارة العامـة للعمليـات فـي شرطـة دبـي، 2841 مكالمة على رقم الطوارئ 999 خلال ساعات الضباب الصباحية الأولى من يوم أمس، من الساعة 5 فجراً وحتى 10 صباحاً، كما استجابت غرفة العمليات إلى 51 حادثاً مرورياً خلال الفترة ذاتها عبر انتقال الدوريات الأمنية إلى مواقع الحوادث المرورية.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب، خاصة مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، والتزامهم بارتداء «السترة العاكسة»، وبالقواعد والإرشادات المرورية.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إنه يتوجب على السائق التأكد من حالة الطقس، خاصة في هذه الأشهر من السنة التي يتشكل فيها الضباب، وذلك من خلال الاطلاع على وسائل الإعلام المُعتمدة والجهات المختصة في الدولة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة، مشدداً على خطورة حوادث الضباب لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية، حيث تكون في مجملها حوادث اصطدام بسبب عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخفض السرعات أو حتى التوقف إلى جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

كما شدد على ضرورة التزام قائدي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات، بالإضافة إلى شروط ووسائل السلامة الواجب اتباعها عند قيادة هذا النوع من الدراجات والسكوتر.

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