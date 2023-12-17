بسبب السرعة الزائدة.. وفاة 3 مواطنين وإصابة رابع في حادث مروري على شارع الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر 3 مواطنين توفوا إثر حادث مروري وقع مساء أمس السبت على شارع الإمارات، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب الذي يتلقى علاجه إثر إصابته البليغة من جراء الحادث.

تدهور

وتلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، بلاغاً عند الساعة الـ(7:17) دقيقة مساء أمس السبت، يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة ذات دفع رباعي على شارع الإمارات من نفق الزبير باتجاه الجسر رقم (7)، وعلى الفور توجهت كافة الفرق الشرطية المختصة والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع حادث تدهور مركبة واصطدامها بالحاجز الحديدي الفاصل بين الشارعين، وبعمود الإنارة، ما نتج عنه وفاة ثلاثة مواطنين، وإصابة رابع بإصابات بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سرعة زائدة

واتضح من خلال المعاينة وتخطيط الحادث، أن السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ هما السبب الرئيسي في وقوع هذا الحادث المؤسف.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات، بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وخفض السرعات وعدم الانشغال بغير الطريق، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

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