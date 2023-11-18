شرطة الشارقة تغلق " تل الفاية الرملي" حفاظاً على أمن أفراد المجتمع وسلامته

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إغلاقها الكلي للتل الرملي في منطقة الفاية بالمنطقة الوسطى؛ وذلك إثر قيام بعض الجمهور بالممارسات الاستعراضية غير القانونية على التل الرملي، وما تنتج عنها من حوادث وخيمة؛ الأمر الذي قد يعرض حياتهم وحياة مرتادي المنطقة من عائلات وأفراد للخطر، لاسيما الشباب منهم.

وأكدت بأن الإغلاق جاء بسبب عدم التزام بعض الأفراد بالقواعد والإرشادات الأمنية الصادرة من شرطة الشارقة خلال الحملات الأمنية والتوعوية التي تنظمها في المنطقة الوسطى؛ منعاً لمحاولات الاستعراض الطائشة غير القانونية، وحرصاً على سلامة الأسر والعائلات الذين يرتادون المنطقة بغرض الاستجمام وقضاء الأوقات خلال العطل.

وبينت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن أسفها بحادث التصادم الذي وقع مساء أمس الجمعة في منطقة الفاية بالشارقة، وما نتج عنه بوفاة شخص من الجنسية الآسيوية وإصابة آخر، وذلك أثناء ممارستهم هواية "صعود الكثبان الرملية" على تل رملي في المنطقة الوسطى.

تحذير

وتحذر شرطة الشارقة قائدي المركبات من هواة الاستعراض من ارتكاب مثل هذه السلوكيات الخاطئة في المناطق الرملية التي تشكل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين، مناشدة إياهم بضرورة الالتزام بالقوانين الأمنية، داعية أفراد المجتمع في حال رصدهم لأي من تلك السلوكيات التعاون والإبلاغ الفوري على الرقم المخصص للحالات الطارئة "999".

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