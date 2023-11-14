شاب يطالب فتاة بدفع 300 ألف درهم إثر تهديده عبر "واتساب"

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة، بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ قدره 300 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليها، قامت بتهديده عن طريق رسائل "واتساب"، وقد دينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، مشيراً في الوقت نفسه بأنه تضرر نفسياً ومادياً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم به من طلبات.

وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي وشهادة صادرة من النيابة العامة بعدم استئناف الحكم الجزائي وصورة من محادثة "الواتساب" ومستندات أخرى ذات صلة بالدعوى.

وإذ تم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي، وتخلفت المشكو عليها عن الحضور وتبين ورود إعلانها عن طريق الرسالة النصية، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.

وأمام هيئة وعبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة "عن بعد"، حضر المحامي وكيلاً عن الشاكي وتخلفت المشكو عليها عن الحضور وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة تهديد الشاكي، بارتكاب جناية ضده وذلك بالاعتداء على حياته الخاصة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأنه المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

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