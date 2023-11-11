شرطة الشارقة تكرم مواطناً ساعد بضبط أشخاص ارتكبوا واقعة اعتداء

المصدر: البيان

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كرم العقيد الدكتور علي الكي الحمودي -مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية- المواطن أحمد يوسف عبدالله؛ تقديراً لحسه الأمني ومسؤوليته المجتمعية التي تمثلت في إسهامه بضبط أشخاص ارتكبوا واقعة اعتداء على شخص آخر.

وجاء هذا التكريم ضمن منهجية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تقدير المتعاونين معها من أفراد المجتمع، وتفعيلاً لدور الشراكة المجتمعية مع رجال الشرطة، مثنياً على موقف المكرم وحسه الأمني تجاه المجتمع، والذي يعد وعياً بالدور المجتمعي المشترك مع أجهزة الشرطة في ‏حفظ الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب المواطن عن سعادته بهذا التكريم، مشيراً إلى أن ما قام به من واجب يقع على عاتق كل مواطن ومقيم في الحفاظ على أمن وأمان الوطن.

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