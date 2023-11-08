شرطة عجمان تعيد حقيبة تحوي 125 ألف درهم لصاحبها خلال 3 ساعات

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعادت القيادة العامة لشرطة عجمان، حقيبة مسروقة بداخلها مبلغ مالي وقدره 125 ألف درهم لشخص من الجنسية الآسيوية، بعد 3 ساعات من ورود بلاغ بفقدانها، وذلك في منطقة الراشدية بإمارة عجمان.

وتفصيلاً قال العقيد غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات من أحد الأشخاص آسيوي الجنسية يفيد بسرقة حقيبته الشخصية، وبداخلها مبلغ مالي، وبطاقات بنكية وإثباتات شخصية.

وعلى الفور تحرك رجال الشرطة إلى المكان المذكور، حيث أفاد المجني عليه بأنه وبعد عودته من عمله نسي حقيبته الشخصية على مقدمة السيارة بعد توقفه في مواقف البناية التي يسكن بها، وحين عاد إليها لم يجد الحقيبة، فقام بالاتصال على الشرطة على الفور.

فريق عمل

تم تشكيل فريق عمل من رجال البحث الجنائي، وبعد البحث والتحري تمكنت شرطة عجمان من تحديد الجاني وتحديد مكان سكنه وضبطه وبحوزته المبلغ الموصوف كاملاً وتمت إعادته إلى صاحبه في وقت قياسي لم يتجاوز 3 ساعات، وبالتحقيق معه أفاد بأنه وجدها على السيارة وهرب بها.

وأشاد رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجاني، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز