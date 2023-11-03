«جمارك دبي» تضبط مسافراً أوروبياً حاول تهريب مواد مخدرة متنوعة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت جمارك دبي من خلال مفتشي إدارة عمليات المسافرين في مطار دبي الدولي من ضبط مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية، حاول تهريب مواد مخدرة متنوعة وصغيرة الحجم تم إخفاؤها وتوزيعها على حقائبه بحيث يصعب اكتشافها.

احتوت تلك المضبوطات على حبوب هلوسة بعدد 292 حبة، وطوابع هلوسة بعدد 5 طوابع، وبودرة الهلوسة بوزن 13.84 غراماً، إضافة إلى مخدر الكراك «أحجار الكوكايين» بوزن 7.38 غرامات، ومادة «الكريستال» المخدرة بوزن 274.59 غراماً.

جهود كبيرة

وأوضح خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي «مكلف»، في لـ«البيان»، تقوم جمارك دبي بجهود كبيرة من أجل حماية المجتمع ومحاربة تهريب المخدرات إلى الدولة، والحد من تداولها في إطار الإدراك الشامل لخطر هذه الآفة.

وأضاف: تستند جمارك دبي إلى كوادر بشرية على درجة عالية من الكفاءة والمهارة والخبرة واستخدام أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في المطارات، وكافة المنافذ الجمركية بإمارة دبي، والعديد من أجهزة الدعم والمساندة.

وأكد خالد أحمد أن جمارك دبي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي انطلاقاً من كونها خط الحماية الأول للمجتمع من نفاذ هذه السموم المدمرة لصحة الأفراد والاقتصاد معاً.

واجب وطني

وتابع: نعمل في جمارك دبي ضمن واجبنا الوطني للتصدي لكافة محاولات المهربين وإفشال خططهم، مضيفاً بالنظر لإجراءات ضبط الممنوعات مع المسافر الأوروبي تجد أن العديد من الأقسام تعاونت مع بعضها لكشف حيل المسافر ومراقبته وتفتيش حقائبه للوصول للمواد الممنوعة.

وأفاد بأن تلك المواد كانت متنوعة وموزعة بحرفية عالية جداً داخل حقائبه، ولكن جمارك دبي تقف بالمرصاد لأي محاولة لإدخال المخدرات إلى دولة الإمارات، مؤكداً أن جميع فرق العمل بجمارك دبي تعمل عن كثب وبجهد كبير وبخبرات متراكمة للكشف عن أي ممنوعات وإحباط تهريبها.

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