الانحراف المفاجئ يتصدر مسببات الحوادث المرورية في دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تصدّر الانحراف المفاجئ قائمة مسببات الحوادث المرورية في دبي خلال العام الماضي، بحسب الإحصاءات الصادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي المدرجة في موقعها الإلكتروني، حيث كان الانحراف المفاجئ هو أبرز المسببات للحوادث بإجمالي 790 حادثاً، تلاه عدم ترك مسافة أمان كافية بإجمالي 675 حادثاً.

ووفقاً للأرقام المعلنة بلغ مجموع الحوادث المرورية التي حصلت العام الماضي وفقاً لإحصاءات القيادة العامة لشرطة دبي 3281، منها 109 حوادث تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، و120 حالة وفاة.

وشملت أسباب الحوادث وفقاً للتقرير عدم التقدير لمستعملي الطريق بإجمالي 324 حادثاً، والرجوع إلى الخلف بصورة خطرة، والتجاوز من مكان ممنوع، والإرهاق والإهمال وعدم الانتباه، والحمولة الزائدة، والدوران الخاطئ، والسرعة الزائدة، والدخول في مكان ممنوع الدخول فيه، والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق، والوقوف في وسط الطريق، وعدم الالتزام بخط السير، وقيادة المركبة بصورة عرضية، إلى جانب أسباب أخرى كعوائق كالزيوت ومياه، وعوامل طبيعية كالأمطار.

وكانت شرطة دبي قد أفادت أن عدد المستفيدين من الحملات المرورية للعام الماضي قد بلغ 147 ألفاً و561 مستفيداً، كما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات المرورية 68 ألفاً و921 مستفيداً، بينما بلغ عدد المستفيدين من منصات التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الثلاثة الماضية 10 ملايين و140 ألفاً و829 مستفيداً.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي قد أعلنت،أخيراً، أن الانشغال بغير الطريق تسبب خلال الأشهر الـ8 الماضية من العام الجاري في 99 حادثاً نجم عنها 6 وفيات، وإصابة 58 شخصاً بإصابات متفاوتة، من بينها 5 بليغة، و32 متوسطة، و21 بسيطة، وشددت على أهمية الالتزام بقواعد السير.

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