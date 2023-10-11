«أرضية مبللة» تلزم نادياً بتعويض فتاة 20 ألف درهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام نادٍ للرياضات البدنية بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 100 ألف درهم عن كل الأضرار التي لحقت بها بعد عبورها منطقة مبللة بالماء؛ ما أدى إلى انزلاقها وإصابتها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي.

وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من تقارير طبية مترجمة ترجمة قانونية، والرخصة التجارية للنادي المشكو عليه.

ولدى التحضير حضرت محامية الشاكية، كما حضر مندوب محامي المشكو عليه، الذي بدوره قدم مذكرة جوابية اشتملت على مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمّت بمحتواها، وفي جلسة أخرى قدمت محامية الشاكية مذكرة تعقيبية بها طلبات معدلة التمست فيها إلزام النادي المشكو عليه بأن يؤدي 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من خلال تقرير الحادث الصادر عن الموظف التابع للنادي المشكو عليه أنه أثناء خروج الشاكية من الحمام انزلقت وسقطت؛ وبالتالي يتحقق ركن الخطأ من جانب النادي المشكو عليه في الإصابة التي ألمّت بالشاكية إثر انزلاقها بسبب الأرضية المبللة؛ وعليه حكمت المحكمة بإلزام النادي المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً قدره 20 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز