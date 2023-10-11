مبالغ اشتراك في جمعية تقود صديقتين إلى المحاكمة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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رفعت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام صديقتها بأن تؤدي لها 72 ألف درهم، مدعية أن الأخيرة استلمت حصيلة «جمعية» مشتركة، كانت تديرها الشاكية بمبلغ وقدره 72 ألف درهم.

وماطلت في تسليمها لها.

وأوضحت المحكمة أنها رأت من الرسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» بين الشاكية والمشكو عليها والمقدمة ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة، وقد تقرر توجيه اليمين المتممة للشاكية بالصيغة سالفة الذكر، وكانت قد حلفتها طبقاً للصيغة المحددة وبناءً على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت استحقاقها للمبلغ المالي المطالب به.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 72 ألف درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات.

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