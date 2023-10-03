جمارك دبي ونظيرتها النيوزيلندية تحبطان تهريب 200 كيلوجرام من مخدر الميثامفيتامين

المصدر: البيان

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أثمر التعاون المشترك بين جمارك دبي ونظيرتها النيوزيلندية عن إحباط دخول 200 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين إلى الأراضي النيوزيلندية، بعد أن نجحت سلطات الجمارك في نيوزيلندا وبناء على معلومات من جمارك دبي في ضبط شحنة قادمة من دولة إقليمية إلى ميناء أوكلاند النيوزيلندي مكونة من آلات لحصاد القمح "دراس" كانت تحوي المادة المخدرة والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 70 مليون دولار في نيوزيلندا ، و هي احد العمليات الدولية التي ساهمت فيها إدارة الاستخبارات على الصعيد العالمي من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة في مختلف دول العالم للحد من عمليات تهريب المخدرات .

وتسهم جمارك دبي و عبر إدارة الاستخبارات الجمركية بشكل محوري في تكاتف الجهود المحلية ، الإقليمية والعالمية لمواجهة تهريب المخدرات والحد من انتشارها، والتصدي للجرائم العابرة للحدود التي تشكل تحدياً خطيراً لسلامة الأفراد وبنية المجتمعات، وذلك لتحقيق رؤيتها في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات و الأنظمة الداعمة إلى جانب العنصر البشري الخبير و المؤهل ، ويشكل تطور أساليب وأدوات المهربين يوماً بعد يوم واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ما يستدعي تعزيز التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة بين الإدارات الجمركية والجهات الأمنية ذات الصلة للتصدي لمنظمات تهريب المخدرات عبر الحدود والسيطرة على خطر انتشارها وإساءة استعمالها والاتجار غير المشروع بها.

وتعمل إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي على تعزيز التعاون مع القنصليات وضباط الارتباط في الجهات الدبلوماسية وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة في كشف جرائم التهريب ومواجهة عمليات التجارة غير المشروعة، والتي أثمرت عن ضبط العديد من الشحنات المهربة العابرة للحدود إلى مختلف دول العالم.

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