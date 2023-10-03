شرطة دبي تنقذ 3 أشخاص من الغرق

المصدر: دبي - شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت فرق الإنقاذ البحري التابعة لمركز شرطة الموانئ في دبي من إنقاذ 3 أشخاص من الغرق بسبب استخدام لوحات التزلج الهوائية بعدما سحبتهم المياه إلى مسافة بعيدة وتعرض أحدهم لإصابات شديدة نتيجة محاولته النجاة وتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة لهم.

وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي مدير مركز شرطة الموانئ في دبي أن الدوريات الأمنية البحرية موجودة في شواطئ دبي كافة لتقديم المساعدة العاجلة، حيث تمكنت إحدى الدوريات من إنقاذ 3 أشخاص تعرضوا للغرق بسبب عاصفة مائية وترابية هبت فجأة وفي هذه الأثناء كان عدد من المرتادين داخل المياه وتعرض 3 منهم إلى الغرق في أثناء ممارستهم هواية التزلج بالمزلج الهوائي الذي يتحرك بناء على اتجاه الرياح.

تشبث

وقال العميد السويدي لـ«البيان» إن فرق الإنقاذ توجهت إلى عرض البحر لإنقاذ المرتادين من الغرق بعدما هبت العاصفة وعثرت على أول ناجٍ يحاول التشبث بالحياة وتم إنقاذه فوراً مبلغاً أن اثنين من أصدقائه جرفتهما الرياح إلى داخل المياه، وعلى الرغم من صعوبة الرؤية واضطراب البحر فإن الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها فرق الإنقاذ أسهمت في إنقاذ الاثنين الآخرين وتم نقلهم إلى الإسعاف ومنه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأصيب أحدهم بإصابات متفرقة نتيجة الحبال المربوطة بالمزلاج ومحاولته النجاة.

أوقات عصيبة

وأكد وليد الغرابلي من ليبيا وأحد الناجين أنه لن ينسى تلك الدقائق العصيبة التي كانت تفصله عن الموت، إذ كان يمارس هواية التزلج على المياه مع أصدقائه وفجأة هبت العاصفة وجرفته إلى داخل المياه محاولاً التشبث بالحبال المربوطة بالمزلاج إلا أنه لم يتمكن من ذلك وسقط في المياه محاولاً السباحة باتجاه اليابسة إلا أن قوة العاصفة والرياح حالت دون ذلك.

شكر

وقال الغرابلي «مرت علي أصعب دقائق في حياتي اعتقدت فيها أن الموت وشيك وكنت أفكر في أسرتي ونطقت الشهادة، إلى أن سمعت صوتاً يقترب مني: لا تخف معك شرطة دبي، مع يد تمتد لتنقذني ووقتها لم أستوعب ما يحدث، وأشرت لهم أن هناك اثنين من أصدقائي داخل المياه، وتوجه زورق شرطة دبي بسرعة وأنقذهم الواحد تلو الآخر وقدموا لنا المياه في لمسة إنسانية رائعة، وأدين بالفضل في نجاتي لشرطة دبي وأتقدم إليها بجزيل الشكر».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز