شرطة الشارقة تضبط مروِّجاً "لخدمات التدليك" عبر التواصل الاجتماعي لغرض الابتزاز والســـرقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، من القبض على شخص يقوم باستهداف العنصر النسائي من خلال الترويج لخدمات التدليك المنزلية لهن عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي، وبأسعار مغرية؛ وذلك لغرض الابتزاز والتهديد للحصول على الأموال.

وتفصيلاً، وردت معلومات إلى غرفة العمليات، تفيد بوجود مشتبه به من الجنسية العربية بالعقد الرابع من العمر يقوم بالترويج إلى عروض منزلية "لمركز تدليك غير مرخص" وبسعر زهيد يصل إلى (100) درهم، مستغلاً بذلك تطبيق السناب شات في التواصل مع الضحايا ،وبعد التـأكد من صحة المعلومات الواردة؛ تحركت الفرق الأمنية المختصة، وقامت بعمل كمين محكم تمت من خلاله مداهمة الموقع المحدد، وضبط الشخص متلبساً، واعترف فوراً بجريمته، وأُحيلت القضية إلى الجهات المختصة.‏

أسلوب الاجرامي

وتنوه القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن أساليب المحتالين تتنوع للإيقاع بضحايا بطاقات مراكز التدليك غير المرخصة في الإمارة، كتوزيعها بطرق عشوائية في الشوارع، أو وضعها على أبواب المركبات، أو الترويج لها عبر حسابات وهمية على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، وفي حال استجابة الضحية لتلك الخدمات غير القانونية يتم استدراجها والإيقاع بها من خلال التصوير في أوضاع مخلة للآداب، ثم تهديدها وابتزازها للحصول على الأموال.

عواقب وخيمة

وتؤكد شرطة الشارقة حرصها على مكافحة الظواهر المخالفة المحظورة الدخيلة على المجتمع، والتي من شأنها المساس بأمن أفراد المجتمع وسلامتهم، محذرة من تبعات الاستجابة لمثل تلك العروض غير القانونية وعواقبها، إذ إن التعامل معها يعرّض للمساءلة القانونية، إضافةٍ إلى احتمال تعريض نفسه لجرائم السرقة أو الابتزاز، حاثة أفراد المجتمع الى ضرورة التعاون وسرعة الابلاغ عن أي إعلانات مشابهة أو مخالفة للقانون.

أرقام التواصل

وتدعو شرطة الشارقة، كافة الأفراد إلى أن يكونوا مسهمين في الحفاظ على الأمن والاستقرار، من منطلق المسؤولية المجتمعية، والتعاون مع الأجهزة الشرطية، والإبلاغ عبر الأرقام الآتية: خدمة نجيد /800151/ في حال الرصد أو الاشتباه بأي سلوك مخالف للقانون، وفي حال التعرض للاحتيال أو التهديد، وفي الجرائم الإلكترونية التواصل فوراً على الرقم /065943228/، أو عبر تطبيق الواتس آب 0559992158 ، ولمن لديهم أي معلومات حول أي ظواهر أو وقائع جنائية الإدلاء بها عبر الرقم المجاني 80040 .

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