دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في برج سكني في سبورت سيتي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق اندلع في برج سكني في منطقة سبورت سيتي بدون إصابات أو وفيات، فيما تم إخلاء البرج حفاظاً على سلامة الأرواح.

وتفصيلاً: أفاد مصدر في الدفاع المدني بدبي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 04:06 اليوم الاثنين 25-09-2023 ، يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة سبورت سيتي وعلى الفور تم تحريك مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول وجهة إختصاص.

وعند الوصول في الساعة 04:12 محققاً زمن استجابة مقداره 6 دقائق، تبين أن الحادث في برج سكني وحجم الحادث متوسط وعليه تم تحريك مركز إطفاء دبي للاستثمار، ومركز إطفاء جبل علي للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق.

ولفت المصدر إلى أنه عند الساعة 05:23 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحادث تحت السيطرة وجارعمل اللازم ، وعند الساعة 06:38 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث بأن الحادث منتهي تماماً بدون تسجيل أي إصابات وسيتم تسليم الموقع للجهات المختصة عند الانتهاء من عمليات التبريد.

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