شرطة دبي تعلن غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم
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أعلنت شرطة دبي أنها ستكشف غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم.
وتمكنت شرطة دبي في مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم .
تمكنت شرطة دبي في مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم وستكشف عن التفاصيل غداً— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 24, 2023
#عملية_ستورم@DubaiPoliceHQpic.twitter.com/ZvzYT7acVa
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