شرطة دبي تعلن غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم

المصدر: البيان

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أعلنت شرطة دبي أنها ستكشف غداً تفاصيل إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم.

وتمكنت شرطة دبي في مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم .

تمكنت شرطة دبي في مهمة استثنائية تميزت بالحرفية والتخطيط الدقيق من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الكبتاجون على مستوى العالم وستكشف عن التفاصيل غداً

#عملية_ستورم@DubaiPoliceHQpic.twitter.com/ZvzYT7acVa — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 24, 2023

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