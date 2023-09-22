شرطة دبي ترصد مخالفات بواسطة الأنظمة الذكية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن عدم الالتزام بخط السير الإلزامي تسبب خلال الأشهر الـ 8 الماضية في 107 حادثاً توفي منها 3 أشخاص وأصيب 75 آخرين بإصابات متفاوتة من بينهم اصابتين بليغتين، و44 أصابه متوسطة، و29 بسيطة.



وأفاد أنه تم تسجيل 529 ألفاً و735 مخالفة لعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، لافتاً أنه تم رصد بعض الأفعال الخطرة عبر الأنظمة الذكية المنتشرة في كافة شوارع الإمارة، عن قيام بعض السائقين بتغيير مسارهم بشكل مفاجئ وعدم التزامهم بخط السير الإلزامي عند الاقتراب من التقاطعات أو بعض المخارج في الطرق السريعة الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية بليغة.



وأوضح اللواء سيف المزروعي أن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور نصت على أن عقوبة مخالفة عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي غرامة مالية تقدر بـ 400 درهم، منوهاً بأن خط السير يكون إلزامياً بشكل مؤقت، بناءً على ظروف محددة، كظروف الزمان أو المكان أو حالة الطريق، مثل قواعد منع التجاوز عند انعدام الرؤية والاختناقات المرورية والحوادث، وعند التوقف على التقاطعات بانتظار أولوية المرور، كما قد يكون خط السير محدداً لأنواع معينة من المركبات، مثل خط السير الإلزامي للحافلات وسيارات الأجرة.



وأكد اللواء سيف المزروعي، حرص شرطة دبي على ردع المخالفين عبر الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة تعزيزاً لسلامة مستخدمي الطريق، وترسيخاً للانضباط، خصوصاً عند المخارج والتقاطعات، داعياً السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي تجنباً للحوادث البليغة أو الوقوع في ارتكاب المخالفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز