شرطة أبوظبي توفر خيارات لتخفيض المخالفات المرورية

المصدر: البيان

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دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي للاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية من خلال مبادرة "بادر واستفد".

وأوضحت القيادة العامة عبر منصة"X" أن المبادرة تتضمن خصم 35% على المخالفة في حال دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية عام من تحرير المخالفة،، كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهر شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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