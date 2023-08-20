شرطة دبي تدعو للتعرف على صاحب جثة مجهولة

المصدر: البيان

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دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الصورة المنشورة، والذي عثر على جثته بمنطقة المحيصنة الثانية ضمن اختصاص مركز شرطة القصيص، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة القصيص، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أي معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي، فعليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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