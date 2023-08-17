إنقاذ شابين مواطنين علقا بمنطقة وعرة في وادي قداعة برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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تكللت جهود رجال قسمي الإسعاف والإنقاذ، وطيران شرطة رأس الخيمة في إنقاذ شابين مواطنين "16 و17" عاما علقا في منطقة جبلية وعرة في وادي قداعة بعد ظهر أمس الأربعاء وأصيب أحدهما بحالة إنهاك وإرهاق.

وقال الرائد عبد الله السامان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة: إن تفاصيل هذه الحادثة بدأت بتلقي غرفة العمليات بلاغ بعد ظهر الأربعاء يفيد بوجود شابين مواطنين عالقين في منطقة جبلية وعرة في وادي قداعة ليتم بناء عليه تحريك وتوجيه فريق مختص من منتسبي القسم للمكان المذكور وتم إبلاغ قسم طيران شرطة رأس الخيمة حيث باشروا عملية البحث عن الشابين وتحديد موقعهما.

وأضاف: تم انزال الشابين من قبل فريق العمل المشترك وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للشاب المصاب بالتعب والإعياء قبل أن يتم نقلهما لمستشفى صقر الحكومي لإخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهما.

وأهاب الرائد السامان بمرتادي المناطق الجبلية الابتعاد عن الأماكن الوعرة التي تشكل خطورة على سلامتهم والالتزام بالحيطة والحذر والأخذ بعين الاعتبار درجات الحرارة المرتفعة التي تتطلب الحذر في التعامل معها وحمل كميات كافية من المياه تلافيا للتعرض لمثل هذه الحوادث التي تشكل خطراً على سلامة المرتادين، مشيدا بجهود فريق الانقاذ المشترك من قسم الاسعاف والانقاذ وقسم طيران شرطة رأس الخيمة في الوصول لمكان الشابين وإنقاذهما بالسرعة القصوى الممكنة.

ودعا أفراد المجتمع إلى التواصل على الرقم الهاتفي 999 للإبلاغ عن الحالات الطارئة، والرقم 901 لأية استفسارات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

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