‎نقل 40 شخصاً من سكان البناية المحترقة لمقر الإيواء في عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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تمكنت هيئة النقل في عجمان، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، من نقل 40 شخصاً من المتضررين من حريق إحدى البنايات السكنية المكونة من 15 طابقا في منطقة النعيمية (3) على شارع الشيخ خليفة بن زايد، والتي شهدت حريقاً عصر الجمعة الماضية، إلى مقر الإيواء ،والذين تم إنقاذهم من قبل الجهات الأمنية دون وقوع إصابات، حيث نتج عن الحريق احتراق 16 شقة وتضرر 13 مركبة.

‎4 حافلات

وقالت رشا خلف، المدير العام لهيئة النقل بالتكليف في عجمان، إن الهيئة وفرت 4 حافلات في نفس الوقت، وتم نقل سكان البناية البالغ عددهم 40 شخصا إلى مقر الإيواء ،مؤكدة أن الهيئة على أهبة الاستعداد في المشاركة في كافة الأعمال التي تصب في خدمة المجتمع.

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