وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام بين بيك أب وشاحنة

المصدر: البيان

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أسفر حادث مروري عن وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بسبب عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وذلك بعد وقوع تصادم بين بيك أب وشاحنة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي.

وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً في تمام الساعة 05:35 صباح اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة من نوع بيك أب وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبوظبي، لافتاً إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات من قبل سائق البيك أب، الأمر الذي تسبب في صدم الشاحنة من الخلف، وأسفر هذا الاصطدام عن وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بإصابات بليغة، ونقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ انتقل مناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير لمعاينة الحادث، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى ضرورة الالتزام بترك مسافة أمان كافية بين المركبات، موضحا أن عدم الالتزام يزيد من خطورة وقوع الحوادث، معتبراً أن ترك مسافة أمان سلوك وثقافة حضارية لقيادة آمنة.

كما حذر من خطورة قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، موضحا أن مثل هذه المضايقات تؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.

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