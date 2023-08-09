«صفر وفيات» بالحوادث المرورية في القصيص

المصدر: دبي ـ البيان

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ثمن العميد سلطان العويص، مدير مركز شرطة القصيص، الجهود التي قام بها قسم السجلات المرورية في المركز بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتي أدت إلى صفر وفيات في الحوادث المرورية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9 وفيات نتيجة الحوادث المرورية في النصف الأول من العام الماضي.

وأوضح العميد سلطان العويص، أهمية منطقة الاختصاص التي تغطي مساحة تقرب من 77 كلم مربعاً، تتنوع ما بين السكنية والتجارية والصناعية، وتشمل عدة مناطق كالنهدة والطوار والمحيصنة وغيرها من المناطق الأخرى، وما يميز مركز شرطة القصيص أيضاً وقوعه في منطقة تربط ما بين إمارة دبي وإمارة الشارقة، إضافة إلى ضمه لشوارع حيوية مهمة منها على سبيل المثال شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع بيروت، وبغداد والاتحاد، فكان لا بد من تقديم خدمات أمنية ومرورية مميزة لتحقيق الأمن والأمان لقاطني المنطقة من خلال البرامج الأمنية وتكثيف الدوريات.

برامج وحملات

وقال العميد سلطان العويص إن البرامج والحملات المرورية التي ينفذها المركز في منطقة الاختصاص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتأهيل الجيد لمسؤولي الدوريات من خلال المحاضرات والتوجيهات التي تقدم لهم من قبل الضباط وصف الضباط في المركز من ذوي الخبرة والكفاءة العالية قبل الانطلاق إلى العمل، كلها عوامل أدت إلى تعزيز السلامة والأمان على الطرق، وحفظ أرواح مستخدمي الطريق.

إسعاد المتعاملين

وأشاد العميد العويص بجهود قسم إسعاد المتعاملين بالمركز، والذي سجل 1116 معاملة حضورية في النصف الأول من العام 2023 مقابل 1328 معاملة حضورية في النصف الأول من العام 2022، في حين سجل القسم 43 ألفاً و122 معاملة ذكية في النصف الأول من العام الجاري مقارنه بـ35 ألفاً و366 معاملة في النصف الأول من العام الماضي، وبلغ عدد معاملات مركز الشرطة الذكي 600 معاملة في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 301 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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