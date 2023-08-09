شرطة أم القيوين: 6 خطوات لحماية المحلات من السرقة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

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حددت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، 6 خطوات لأصحاب المنشآت التجارية، والتي بإمكانها حماية المحال التجارية من الاعتداء والسرقة، وذلك من خلال استخدام الأجهزة الوقائية في المحال التجارية، ولعل أبرز الخطوات، الأولى، توفير خزنة لإيداع النقود والمجوهرات، ويفضل إيداع المبالغ في البنك باستمرار وعدم تركها في المحل، والثانية تركيب كاميرات المراقبة داخلياً وخارجياً، ويفضل استخدام كاميرات للمراقبة الليلية، وصيانتها باستمرار، والثالثة، إغلاق جميع الأبواب والنوافذ قبل المغادرة أو السفر، والرابعة استخدام التقنيات الوقائية الحديثة، مثل الأضواء الإلكترونية، وجرس الإنذار المبكر، والخامسة، لا تثق بأي اتصال يوهمك بربحك لجائزة قيمة إلا بعد التأكد من الشركة الأصلية لتجنب وقوعك ضحية للاحتيال الهاتفي، والسادسة، لا تنخدع بالشخص الذي يوحي لك بالشراء ثم يتراجع عنه، بحيث يكرر عليك تلك العملية 4 أو 5 مرات، لكي يحتال عليك في المبلغ المدفوع.

رسائل

كما نشرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عبر موقعها على إنستغرام 6 تنبيهات تحذر من التصيد الإلكتروني، أبرزها، لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني التي تأتي من مصادر غير معروفة، وتحقق دائماً من عنوان المرسل قبل النقر على أي رابط يأتي مع البريد الإلكتروني، والتنبيه الثالث، احذر من الرسائل التي تطلب منك إعادة تسجيل الدخول إلى حسابك، والتنبيه الرابع، لا تعطي أي معلومات شخصية لأي شخص أو مؤسسة غير موثوق بها، والخامس، استخدم كلمات مرور قوية، ولا تكرر نفس كلمات المرور، والتنبيه السادس والأخير، تجنب النقر على الإعلانات الوهمية.

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